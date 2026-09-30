Positiv äusserte sich Bernsteiner über die Zusammenarbeit mit Verwaltungsratspräsident und Grossaktionär Peter Spuhler. Dieser habe ihm trotz seiner starken Stellung im Unternehmen den nötigen Spielraum gelassen. «Er hat mich machen lassen und mir als CEO die nötigen Freiheiten gegeben.» Persönliche Animositäten oder Ego-Fragen hätten keine Rolle gespielt. Die Zusammenarbeit mit Spuhler werde er vermissen.