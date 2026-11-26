Für die Jahre 2027 bis 2030 schlägt der Bundesrat jährliche Beiträge von rund 59 Millionen Franken vor. Ab 2030 sollen die Beiträge von Jahr zu Jahr sinken. Er möchte zudem, dass das Parlament seine Anträge beschleunigt behandelt, um die Neuerungen bereits im Lauf von 2027 einführen zu können.