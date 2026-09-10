Der Schienengüterverkehr auf der Nord-Süd-Achse wird laut dem Bundesamt weiterhin durch die vielen Baustellen, vor allem in Deutschland, beeinträchtigt. Eine Entspannung zeichne sich voraussichtlich erst im Jahr 2030 ab. Der Bundesrat sehe deshalb im Rahmen der laufenden Gesetzesrevision zum Gütertransport zusätzliche finanzielle Mittel für den Schienengüterverkehr durch die Alpen vor.