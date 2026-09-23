Mehr als zwei Wochen nach der Blitzoffensive der Huthi-Miliz im Jemen läuft die Schifffahrt in der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab weiter. Vergangene Woche seien jeden Tag mehr als 30 und insgesamt mehr als 230 Durchfahrten registriert worden, berichtete der Informationsdienst Marine Traffic. Der Verkehr habe sich auf einem «niedrigeren aber vergleichsweise stabilen Niveau» eingependelt, hiess es. Die Huthi hatten Anfang September eine neue Offensive im Jemen gestartet und am 11. September die Küstenstadt Mokka eingenommen, woraufhin der Verkehr kurzzeitig zurückging.