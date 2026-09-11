Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen kontrolliert mittlerweile die gesamte Westküste des Landes. Damit haben die Huthi ihren Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab, durch die eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt führt, deutlich erhöht. Nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder (VDR) wächst damit die Bedrohung «erheblich». Für Schiffe, die die Meerenge weiterhin passierten, steige das Risiko, hiess es in einer Mitteilung. Die Huthi hatten in der Vergangenheit mehrfach Schiffe in der Region angegriffen.