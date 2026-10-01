Kone plane den Grossteil des Europageschäfts von TK Elevator zu verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Damit will der finnische Konzern offenbar wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen die im April vereinbarte, 29,4 Milliarden Euro schwere Übernahme ausräumen. Der Verkaufsprozess könnte laut dem Bericht bereits im Herbst starten.