Dank der Effizienzsteigerungen im ersten Halbjahr sei das Unternehmen auf gutem Weg, sein Margenziel im Gesamtjahr zu erreichen, sagte Finanzchefin Carla De Geyseleer. Dieses sei aber nicht konservativ gesetzt, sondern realistisch, fügte sie hinzu. Denn im zweiten Halbjahr dürften die Kosten für Energie und Rohstoffe wie Stahl, Kupfer und Aluminium noch einmal zunehmen - auch wegen des Irankriegs.