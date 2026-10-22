Neuanlagen sehr gefragt

Insbesondere das Neuanlagengeschäft holte viel mehr neue Bestellungen (+15,9 Prozent) herein als vorhergesagt. Wachstumstreiber bei den Neuinstallationen waren vor allem die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik (ohne China) mit einem zweistelligen Plus. Nord- und Südamerika zeigten ein Wachstum von 5 bis 10 Prozent, während sich die Talfahrt in China verlangsamt hat.