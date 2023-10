Auftragslage bleibt angespannt

Angesichts steigender Zinsen und den damit verbundenen Bremsspuren an den Immobilienmärkten sowie der nach wie vor trüben Stimmung in Chinas Bauindustrie, bleibt die Auftragslage angespannt. Jedoch seien Einbussen bei Neuinstallationen in China durch Wachstum in anderen Ländern und in den Segmenten Modernisierungen und Service gut aufgefangen worden, hiess es.