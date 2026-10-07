Sicherheitsbehörden haben nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Ausland ein Mitglied der russischen Hackergruppe «Qilin» festgenommen. Dabei handele es sich um eines der bekanntesten und aggressivsten Hacker-Netzwerke weltweit, berichtete das NRW-Innenministerium. Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes und der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) hätten die Hackergruppe zuvor infiltriert und monatelang beobachtet, hiess es in einer Medieneinladung. Nähere Einzelheiten wollen der NRW-Innenminister und der NRW-Justizminister am Nachmittag mitteilen.