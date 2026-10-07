Nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ) wurde der Mann, ein Russe, von der japanischen Polizei festgenommen und bereits an deutsche Behörden überstellt. Die FAZ berichtet unter Berufung auf japanische Medien, dass der Festgenommene unter anderem hinter einem Ransomware-Angriff auf ein deutsches Logistikunternehmen stecke.
Dem FAZ-Bericht zufolge sei der Mann bereits im Mai in Osaka festgenommen worden. «Die Überstellung erfolgte nun am vergangenen Wochenende auf Ersuchen der deutschen Seite», berichtete die Zeitung weiter./tob/DP/stk
(AWP)