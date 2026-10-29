Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat wenige Tage vor den Midterms im Rechtsstreit um 20.000 Wähler im demokratisch regierten Bundesstaat Kalifornien eine Niederlage kassiert. Das Justizministerium verdächtigte Kalifornien, rund 20.000 Menschen zu den Parlamentswahlen zuzulassen, obwohl sie mutmasslich keine Staatsbürger seien. Der zuständige Richter wies den Antrag der Regierung auf eine einstweilige Verfügung ab und argumentierte, die Massnahme hätte «verheerende Folgen» für die Integrität der Wahl. Trump kündigte danach an, dass man Berufung gegen die Entscheidung einlegen werde.