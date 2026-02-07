Die Branche verzeichnet demnach ihr zweites Rezessionsjahr in Folge. Bereinigt um die meist staatlich finanzierten Rüstungsaufträge sei die Auftragslage nach wie vor im Keller.
Im vergangenen November arbeiteten in der Metall- und Elektroindustrie dem Verband zufolge rund 3,8 Millionen Beschäftigte. Das waren demnach 102.600 Arbeitsplätze beziehungsweise 2,6 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Der Umsatz stagnierte bei 0,6 Prozent, während der Absatz um 0,8 Prozent im Vorjahresvergleich zurückging.
Lediglich im letzten Quartal hellte sich die Lage etwas auf. Die Produktion legte in den letzten drei Monaten 2025 um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Doch für das laufende Jahr drohe dort ein erneuter Rückgang um 0,5 bis 1,5 Prozent sowie der Verlust von weiteren 100.000 bis 150.000 Arbeitsplätzen, teilte Zander mit./maa/DP/zb
(AWP)