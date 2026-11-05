Der zuletzt schwächelnde Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres überraschend mehr erlöst. So wuchs der Umsatz um 1,2 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro), wie die Briten am Donnerstag in London mitteilten. Um Wechselkurse und Übernahmeeffekte bereinigt lag das Plus bei 1,4 Prozent. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Verkaufspreise sowie der Produktmix trugen 0,3 Prozentpunkte Wachstum bei, der Rest stammte aus grösseren Mengen. «Alles in allem verlief das erste Quartal wie erwartet und wir haben unsere Jahresprognose bestätigt», sagte Konzernchef Dave Lewis laut Mitteilung.