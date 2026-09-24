Der Technologiekonzern Schneider Electric steht vor der Übernahme der bulgarischen Shelly Group. Die Franzosen wollen für den Hersteller von intelligenten Elektro-Geräten (smart devices) ein freiwilliges öffentliches Übernahmemangebot über 70 Euro je Aktie unterbreiten, wie beide Firmen am Donnerstag verkündeten. Beide Unternehmen unterzeichneten dazu eine entsprechende Vereinbarung. Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens ist jedoch, dass Schneider Electric am Ende mindestens 95 Prozent direkt oder mittelbar an Shelly halten wird.