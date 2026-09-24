Über einen möglichen Deal hatte zuvor bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach entspricht der Angebotspreis von 70 Euro einer Bewertung von knapp 1,3 Milliarden Euro. Bereits im Juli hatte Shelly Übernahmegespräche mit Schneider Electric bestätigt, damals noch mit offenem Ausgang. Der Zukauf passt zur Strategie der Franzosen, die ihren Umsatz mit sogenannten Smart-Home-Geräten weiter steigern wollen.
Die Shelly Group ist im Bereich Internet der Dinge (IoT) tätig, einem System vernetzter Produkte, die eine automatisierte Steuerung im Haushalt ermöglichen. Zum Angebot der Bulgaren gehören laut Unternehmenswebsite unter anderem intelligente Sensoren, Beleuchtungssysteme und smarte Steckdosen. Die Aktien von Shelly sind an der bulgarischen Börse in Sofia notiert, aber auch in Frankfurt. im SDax. Grösste Anteilseigner sind laut Bloomberg die Mitgründer Dimitar Stoyanov Dimitrov und Svetlin Iliev Todorov./tav/stk
(AWP)