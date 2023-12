Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen ausgesprochen. Der Kanzler habe in dem Gespräch am Samstag betont, dies müsse «auf verlässlicher Grundlage geschehen», teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

10.12.2023 10:00