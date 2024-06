Kritiker der Vorgaben betonen zudem, dass die Regeln nötigen Investitionen, beispielsweise in Klimaschutz, die Luft abschnürten. Der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen monierte am Mittwoch: «Wenn die Länder, gegen die nun ein Verfahren angestossen wurde, die neuen Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung befolgen wollen, dann würden sie erheblich an Wirtschaftskraft verlieren.» Das würde der europäischen Wirtschaft nachhaltig schaden und zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führen.