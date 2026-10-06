Die Polizei mobilisierte ein Grossaufgebot und trat den Demonstranten vielfach in schwerer Montur gegenüber. Sie sieht sich auf den Kundgebungen zunehmend dem Vorwurf von Polizeigewalt ausgesetzt, auf vielen Plakaten prangerten junge Leute den Einsatz von Tränengas an. «Setzt Tränengas gegen Vergewaltiger ein, nicht gegen Minderjährige», hiess es auf einem Pappschild bei der Kundgebung in Marseille. Auch etliche Politiker empörten sich über das Durchgreifen der Polizei. Die Generalinspektion der Polizei ermittelt wegen Einsätzen, bei denen Demonstranten durch Beamte verletzt wurden.