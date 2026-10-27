Wie die Generalsekretärin der Studentenvereinigung Unef, Manon Moret, dem Sender BFMTV sagte, werde die Mobilisierung der Schüler und Studierenden nach den Herbstferien «wieder aufgenommen», da «die angekündigten Massnahmen unzureichend sind». Die jungen Leute nähmen den Ausfall von Unterricht und Vorlesungen bewusst in Kauf. «Wir haben junge Menschen, die bereit sind, ein Jahr schulischen oder universitären Erfolgs aufs Spiel zu setzen, weil die Lage im öffentlichen Bildungs- und Hochschulwesen so katastrophal ist, dass es Zeit für eine allgemeine Mobilisierung ist», sagte Moret.