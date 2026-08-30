«Die zuständige Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat ein Strafverfahren eröffnet, wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung sowie wegen Verdachts auf mehrfache vorsätzliche Tötung», so der Oberstaatsanwalt.
Da die Täterschaft noch unbekannt sei, liege die Hauptarbeit weiterhin bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft arbeite mit den Einsatzkräften «engstens zusammen», da etliche Beweis- und Fahndungsmassnahen getätigt werden müssen, die die Staatsanwaltschaft anordnen müsse.
«Dies wollen und werden wir tun, damit wir hoffentlich möglichst bald die unbekannte Täterschaft identifizieren können», sagte Umbricht vor den Medien weiter. «Wir werden die Ressourcen einsetzen, die nötig sind, um dieses Ereignis aufzuklären. Es ist schwerwiegend, es ist sehr schwerwiegend.»
(AWP)