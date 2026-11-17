Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern RTL hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt. Die Nachfrage nach linearer TV-Werbung im vierten Quartal sei geringer als erwartet, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag in Luxemburg mit. Beim Umsatz peilt RTL jetzt einen Anstieg auf rund 7,1 Milliarden Euro an. Bisher hatte der Konzern, der im Juni die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky abgeschlossen hat, einen Erlös von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Von Bloomberg befragte Analysten hatten bisher ohnehin lediglich mit dem Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne gerechnet.