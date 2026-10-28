Saint-Gobain profitierte im Berichtszeitraum zwar von der starken Nachfrage nach Baumaterialien für Rechenzentren, wie der Konzern am Dienstagabend in Paris mitteilte. Die Geschäftsentwicklung sei aber unter anderem durch den anhaltenden Abschwung im britischen Bausektor, eine verhaltene Renovierungstätigkeit in Frankreich und weniger neue Wohnungsbauprojekte in Nordamerika beeinträchtigt worden, hiess es. Rückläufig war das Geschäft zudem im sehr volatilen lateinamerikanischen Markt, während die Region Asien-Pazifik dank einer starken Nachfrage aus Indien durch neu gewonnene Bauprojekte am deutlichsten zulegen konnte.