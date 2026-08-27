Chrzanowski betonte bei der Vorstellung des Projekts in Schwerin, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern ein zweistelliger Milliardenbetrag als Investition im Raum steht. «Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier die Kapazität haben, ein sehr, sehr grosses Rechenzentrum zu bauen», sagte er. Bis 2045 könne es in einer zweiten Ausbaustufe auf eine Anschlussleistung von bis zu einem Gigawatt vergrössert werden. Vom Land kommen nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Förderungen von bis zu 120 Millionen Euro für die Anlage.