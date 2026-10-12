Das Schiff hat laut Angaben der schwedischen Küstenwache vom März in den vergangenen Jahren Ölprodukte zwischen Russland und Brasilien transportiert und war auf dem Weg nach Russland, als es gestoppt wurde. Es stand unter dem Verdacht, zur russischen Schattenflotte zu gehören. Damit sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt./wbj/DP/stw