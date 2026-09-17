Das Wahlergebnis mache die Bildung einer neuen Regierung kompliziert, «da die unterschiedlichen Aussagen der Parteien vor dem Wahltag jegliche denkbare Regierungsbildung und Koalition behindern könnten», hiess es in dem Brief. Nun sei «konstruktive Offenheit der Parteien» nötig, schrieb Kristersson weiter. «Es müssen Gespräche mit allen Parteien geführt werden, um Lösungen zu finden und die Voraussetzungen für eine stabile und handlungsfähige Regierung zu schaffen.» Der Parlamentspräsident werde nun die nächsten Schritte zur Bildung einer neuen Regierung einleiten. «Damit diese Arbeit sofort beginnen kann, beantrage ich hiermit meine Entlassung als Ministerpräsident.»