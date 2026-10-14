Während der Tagung in der thailändischen Hauptstadt finde zudem ein G20-Treffen der Finanzministerinnen und -minister und der Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure statt, teilte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Mittwoch mit. Die Schweizer Delegation werde den Anlass auch für bilaterale Gespräche nutzen.
Die Schweiz wird an der Jahrestagung zudem eine neue Partnerschaft mit dem IWF unterzeichnen, die der Bundesrat im August genehmigt hatte. Im Rahmen dieser Partnerschaft gewähre die Schweiz dem IWF 40 Millionen Franken für die Jahre 2026 bis 2030 für die technische Unterstützung seiner Mitgliedsländer beim Aufbau staatlicher Kapazitäten und Institutionen.
Wie dem Terminkalender der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu entnehmen ist, wird SNB-Präsident Martin Schlegel im Rahmen der IWF-Jahrestagung zudem am späten Donnerstagvormittag (lokale Zeit) an einem Panel teilnehmen. Thema ist die Entscheidungsfindung von Zentralbanken in einer «Ära der Ungewissheit».
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(AWP)