Die Schweiz wird an der Jahrestagung zudem eine neue Partnerschaft mit dem IWF unterzeichnen, die der Bundesrat im August genehmigt hatte. Im Rahmen dieser Partnerschaft gewähre die Schweiz dem IWF 40 Millionen Franken für die Jahre 2026 bis 2030 für die technische Unterstützung seiner Mitgliedsländer beim Aufbau staatlicher Kapazitäten und Institutionen.