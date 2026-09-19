Die Angriffe könnten eine ernsthafte Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen und zu einer weiteren Eskalation in der Region führen, schrieb das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstagmittag auf dem Kurznachrichtendienst X.
Weiter forderte das Aussendepartement in seinem Statement alle Parteien auf, das Völkerrecht einzuhalten und und den Dialog und die Diplomatie zu priorisieren.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte in der vergangenen Woche in einer Blitzoffensive die Westküste des Jemens eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien gerät seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland.
In der Nacht auf Samstag wurden die Einwohner von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, durch zwei laute Explosionen geweckt. Es waren die ersten Angriffe auf die Stadt seit dem Wiederaufflammen des Konflikts im Juli. Bisher hatten sich die Attacken hauptsächlich gegen Ölanlagen und Militärstützpunkte im Süden oder an der Küste des Roten Meeres gerichtet.
(AWP)