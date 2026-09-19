In der Nacht auf Samstag wurden die Einwohner von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, durch zwei laute Explosionen geweckt. Es waren die ersten Angriffe auf die Stadt seit dem Wiederaufflammen des Konflikts im Juli. Bisher hatten sich die Attacken hauptsächlich gegen Ölanlagen und Militärstützpunkte im Süden oder an der Küste des Roten Meeres gerichtet.