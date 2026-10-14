Der Schritt folgt einer längerfristigen Strategie der Landesregierung: Das neue Abkommen baut direkt auf dem Programm «Sawfish» auf, dessen Beitritt der Bundesrat bereits im November 2025 genehmigt hatte. Während «Sawfish» taktische Systeme zur elektronischen Aufklärung betrifft, deckt «Knifefish» nun die aktive Störung und Abwehr ab. Beide Abkommen stehen im Einklang mit der Absicht des Bundesrats, die internationale Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich gezielt zu vertiefen.