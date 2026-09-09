«Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, Schweizer Unternehmen bei gemeinsamen Forschungsprogrammen weitgehend gleichzustellen, ihnen beim Zugang zur öffentlichen Beschaffung von Forschung und Entwicklung aber schlechtere Bedingungen einzuräumen», so ein Sprecher von Swissmem weiter. Der Verband forderte eine Gleichstellung mit den EWR-Staaten. Darüber hinaus erhoffe sich Swissmem, dass die Schweiz aufgrund der eng verflochtenen Lieferketten bei den «Buy European»- und «Made in Europe»-Instrumenten nicht wie ein gewöhnlicher Drittstaat behandelt werde.