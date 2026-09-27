Wirtschaftliche Sanktionen dürfte die Schweiz nach einem Ja nur noch ergreifen, wenn sie vom Uno-Sicherheitsrat beschlossen werden. Auch Massnahmen gegen Sanktionsumgehungen wären noch möglich. Doch mit militärischen Bündnissen dürfte die Schweiz nur noch zusammenarbeiten, wenn sie direkt und mit Waffen angegriffen wird.