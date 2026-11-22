«Wir sind nach Antalya gekommen, um auf die Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu reagieren», hatte Wertli an der Plenarsitzung, an der das Scheitern der Schlusserklärung besiegelt wurde, gesagt. Erst kürzlich hatte ein Bericht des Uno-Umweltprogramms (UNEP) aufgezeigt, dass die Welt auf Kurs ist, die im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Grenze von 1,5 Grad Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu überschreiten. Nun müsse die Konferenz ohne einen Beschluss abreisen, der eine gemeinsame Antwort auf diese Herausforderung festhalte, so Wertli.