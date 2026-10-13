Dies gab der Basler Ausschuss am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt. Die weiteren Länder, welche die Standards voll erfüllten, sind Australien, Japan und Südkorea. Kanada und Grossbritannien wurden als «weitgehend konform» eingestuft, das ist eine Stufe unter der Bestnote.
Die Leverage Ratio ist das Verhältnis von hartem Eigenkapital zum Gesamtengagement einer Bank. Sie begrenzt die Verschuldung eines Geldinstituts und ergänzt damit die risikogewichteten Kapitalanforderungen.
Die Prüfungen des Basler Ausschusses sind Teil des Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP). Es untersucht, inwieweit die Mitgliedsländer die Basler Standards vollständig und konsistent in ihre Regelwerke übertragen haben. Mit der jetzigen Veröffentlichung der sechs Länderberichte hat der Basler Ausschuss
die erste länderübergreifende Prüfungsrunde zur Leverage Ratio abgeschlossen.
Zudem hat der Ausschuss im ersten Halbjahr 2026 Länderprüfungen zu den überarbeiteten Basel-III-Regulierungsstandards für risikogewichtete Aktiven aufgenommen, wie es weiter hiess.
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(AWP)