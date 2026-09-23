Hohe Lebenserwartung

Die Schweiz erreicht dabei im Bereich Gesundheit den zweiten Platz - wobei sie bei der Lebenserwartung alle anderen Länder übertrifft. Auf einem guten dritten Platz liegt die Schweiz laut der Studie bei den Finanzen im Ruhestand, negativ gewichtet werden hier vor allem die niedrigen Zinsen auf den Ersparnissen.