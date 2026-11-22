Zuvor hatten in der laufenden Plenarsitzung bereits die EU und weiteren Länder den Entwurf zurückgewiesen.
«Wir sind nach Antalya gekommen, um auf die Überschreitung der 1,5 Grad zu reagieren», sagte Felix Wertli, Leiter der Schweizer Verhandlungsdelegation an der Plenarsitzung. Erst kürzlich hatte ein Bericht des Uno-Umweltprogramms (UNEP) aufgezeigt, dass die Welt auf Kurs ist, die im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Grenze von 1,5 Grad Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu überschreiten. «Wir reisen ohne den Mantelbeschluss ab, den dieser Moment erfordert hätte, und wir sagen dies mit Bedauern.»
Zudem stellte Wertli die Arbeitsweise der Klimakonferenzen grundsätzlich infrage: «Die bescheidenen Ergebnisse der letzten zwei Wochen haben die dringende Notwendigkeit bestätigt, ein ehrliches Gespräch darüber zu führen, wie wir unsere Arbeit relevanter und effizienter gestalten können, um klare Ergebnisse zu liefern, die richtigen Signale zu senden und unsere Verpflichtungen vor Ort umzusetzen.»
Dennoch wolle man nicht aufgeben, betonte Wertli: «Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, eine glaubwürdige kollektive Antwort zu liefern, um sowohl das Ausmass als auch die Dauer jeglicher Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu begrenzen.»
Vorausgegangen waren rund zwei Wochen zunehmend zäher Verhandlungen. Bis in den Sonntag hinein wurde um zentrale Fragen gerungen - vor allem um die Abkehr von Kohle, Öl und Gas, auf die man sich eigentlich schon vor drei Jahren in Dubai geeinigt hatte. Insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien wollen dies jedoch nicht bekräftigen. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer.
(AWP)