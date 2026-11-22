Vorausgegangen waren rund zwei Wochen zunehmend zäher Verhandlungen. Bis in den Sonntag hinein wurde um zentrale Fragen gerungen - vor allem um die Abkehr von Kohle, Öl und Gas, auf die man sich eigentlich schon vor drei Jahren in Dubai geeinigt hatte. Insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien wollen dies jedoch nicht bekräftigen. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer.