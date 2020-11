Schweiz liegt beim Kampf um Fachkräfte erneut vorne

Laut der Vergleichsstudie World Talent Ranking der Businessschule IMD Lausanne behauptete sich die Schweiz auch in der Ausgabe 2020 auf dem Spitzenplatz, gefolgt von Dänemark und Luxemburg. Die Schweiz schafft es, die einheimischen Talente am besten zu fördern und ist für Arbeitnehmer besonders attraktiv.

Deshalb hält sie die eigenen Talente im Land und zieht gleichzeitig ausländische Spezialisten an. Somit nimmt sie bei zwei der drei untersuchten Faktoren den Spitzenplatz ein.

Die Schweiz verfüge über ein effizientes Gesundheitssystem, hohe öffentliche Pro-Kopf-Ausgaben für die Bildung und gute Lebensqualität. Aber auch im Bereich der Lehrlingsausbildung und bei den Löhnen ist sie laut der Studie führend, was zu diesem Resultat beigetragen hat.

Beim dritten Faktor, der die Qualität des im Land vorhandenen Talentpools misst, fiel die Schweiz hingegen vom zweiten auf den fünften Platz zurück. Hierzulande haben nämlich weniger Studenten als letztes Jahr ein Studium in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern abgeschlossen. Auch bei der Bildung, gemessen an der Pisa-Studie der OECD, belegt die Schweiz nur einen Platz im Mittelfeld.

Die Studienautoren loben Länder, die viel in die Bildung investieren - und zwar auf allen Bildungsstufen. Um Fachkräfte anzulocken, sei es zudem wichtig, dass Volkswirtschaften offen blieben für Arbeitskräfte und Ideen, heisst es weiter.

Durch die Coronapandemie habe sich gezeigt, welche Länder besonders gut seien in der Motivation ihrer Fachkräfte. Und Unternehmen aus Ländern wie der Schweiz, die im Ranking gut abgeschnitten haben, hätten es tendenziell geschafft, ihre Mitarbeiter auch im Homeoffice zu motivieren, so die Experten vom IMD.

In der Gesamtwertung führen die westeuropäischen Staaten das Ranking an. Von den Nachbarländern der Schweiz schaffte es aber einzig Österreich in die Top-Ten und belegt Platz 6 (nach Platz 4 im letzten Jahr). Deutschland liegt wie bereits 2019 auf Platz 11. Frankreich verlor 3 Plätze und liegt neu auf Platz 28, Italien bleibt auf Platz 36.

Die Top-Ten werden derweil von den skandinavischen Ländern dominiert. Nach Dänemark auf dem 2. Platz belegt Island den 4., Schweden den 5. und Norwegen den 7. Platz. Die USA verlor drei Plätze und landete auf dem 15. Rang.

Den grössten Sprung schaffte die Türkei, die vom 58. Platz im Letzen Jahr auf Rang 46 vorrückte. Am schwersten fiel es Brasilien, Venezuela, der Slowakei, Indien und der Mongolei, Fachkräfte in ihr Land zu holen.

(SDA)