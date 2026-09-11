Ein Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments sieht vor, dass Drittstaaten nur an öffentlichen Ausschreibungen der EU teilnehmen können, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Dabei sollen insbesondere Länder mit integrierten Wertschöpfungsketten berücksichtigt werden, wie die drei Berichterstatter festhielten. Dazu gehöre auch die Schweiz.