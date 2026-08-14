Schmied werde die ST-Niederlassungen und insgesamt elf Mitarbeitende in Peking, Shanghai, Hongkong und Taipeh führen, teilte die Tourismusorganisation am Freitag mit. Der Berner war zuvor sieben Jahre bei den Jungfraubahnen tätig, unter anderem als Sales Manager für Greater China und später als Director of Sales. Derzeit arbeitet er beim Reiseveranstalter Touraxis als Commercial General Manager. Schmied verfügt über einen Master in Asienstudien der Universität Genf sowie einen Executive MBA und spricht Mandarin.
Der Markt Greater China, zu dem Festland-China, Hongkong und Taiwan zählen, steuerte der Schweizer Tourismusindustrie 2025 rund 1,2 Millionen Hotellogiernächte bei. Damit war China der sechstgrösste ausländische Herkunftsmarkt und der wichtigste asiatische Markt für den Schweizer Tourismus. Chinesische Gäste geben laut ST mit durchschnittlich 350 Franken pro Tag zudem deutlich mehr aus als der Durchschnitt aller Touristen mit 187 Franken.
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(AWP)