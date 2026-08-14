Schmied werde die ST-Niederlassungen und insgesamt elf Mitarbeitende in Peking, Shanghai, Hongkong und Taipeh führen, teilte die Tourismusorganisation am Freitag mit. Der Berner war zuvor sieben Jahre bei den Jungfraubahnen tätig, unter anderem als Sales Manager für Greater China und später als Director of Sales. Derzeit arbeitet er beim Reiseveranstalter Touraxis als Commercial General Manager. Schmied verfügt über einen Master in Asienstudien der Universität Genf sowie einen Executive MBA und spricht Mandarin.