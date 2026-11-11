Regional zeigen sich grosse Unterschiede. Während Genf von Januar bis August 13 Prozent weniger Übernachtungen von Gästen aus den Golfstaaten verzeichnete, legten diese in Graubünden um 13 Prozent zu. Der Rückgang in Genf sei allerdings nicht allein auf den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen, so Schweiz Tourismus. So litt der Städtetourismus allgemein auch unter dem sehr heissen Sommer.