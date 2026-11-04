Hingegen kommen zwei russische Staatsangehörige nicht auf die Schweizer Sanktionsliste, und 14 Unternehmen aus einem Drittland werden keinen verstärkten Exportkontrollmassnahmen unterstellt. Den Ausschlag dafür habe eine aussenpolitische und rechtliche Güterabwägung gegeben, schrieb das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Es sei sichergestellt, dass keine Handelsbeschränkungen umgangen würden.