Mit diesem Schritt vertiefen die Schweiz und China ihre bilateralen Beziehungen in den Bereichen Handel und Wissenschaft, wie am Freitag aus einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hervorging.
Dabei unterzeichneten die Schweiz und China mehrere Abkommen, darunter ein optimiertes Freihandelsabkommen und eine Vereinbarung zur Forschungszusammenarbeit. Erstmals beinhalte das chinesische Freihandelsabkommen ein rechtsverbindliches Kapitel zu Handel und nachhaltiger Entwicklung, schrieb das WBF.
Bei seinem Besuch in Peking habe der Bundespräsident auch die internationale Sicherheitslage thematisiert. Zudem sind Treffen mit Wirtschaftsvertretern beider Länder und die Eröffnung des 9. schweizerisch-chinesischen Wirtschaftsforums geplant.
(AWP)