Mit der Absichtserklärung bekräftigten die beiden Länder ihren Willen, die gemeinsame Zusammenarbeit weiter stärken und ausbauen zu wollen. Im Fokus stehen dabei Schlüsseltechnologien wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Robotik.
Das Treffen zwischen den Delegationen beider Länder findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Bei dem Gespräch am Mittwoch in Bern waren Staatssekretärin Martina Hirayama, ihr deutscher Amtskollege Marcus Pleyer sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter deutscher und Schweizer Institutionen teil.
Im Rahmen des EU-Programmes Horizon Europe liefen bislang knapp 1300 deutsch-schweizerische Projektkooperationen. Der Schweizerische Nationalfonds förderte seit 2020 über 4600 Projekte mit deutschen Partnern.
(AWP)