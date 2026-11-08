Zudem pocht die Schweiz auf Fahrpläne für die Abkehr von fossilen Energien und fordert, dass sich künftig alle wohlhabenden Staaten, auch Länder wie Singapur, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, an der Klimafinanzierung für die ärmsten Staaten beteiligen. Für Umweltorganisationen wie den WWF Schweiz greift diese Haltung jedoch zu kurz: Sie fordern, dass Bern nicht nur neue Geber in die Pflicht nimmt, sondern den eigenen Beitrag an die internationale Klimafinanzierung erhöht.