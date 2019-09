Schweiz zählt überdurchschnittlich viele Industrie-Roboter

Damit liegt die Schweiz sowohl über dem weltweiten (99) als auch über dem europaweiten Durchschnitt (114). Allerdings liegen in der Statistik der International Federation of Robotics (IFR) 17 Länder beim Roboter-Einsatz noch vor der Schweiz. In Singapur kommen etwa 831 Roboter auf 10'000 Angestellte, in Südkorea 774 und in Deutschland 338.

"Wir haben 2018 weltweit eine dynamische Entwicklung mit neuem Umsatzrekord gesehen, auch wenn die Haupt-Roboterkunden - die Automobil- und Elektronikindustrie - ein schwieriges Jahr hatten", erläuterte IFR-Präsident Junji Tsuda laut Mitteilung vom Mittwoch. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sorge für Verunsicherung - die Kunden neigten dazu, Investitionen zu verschieben.

Für das laufende Jahr erwartet der Branchenverband weltweit eine Wachstumspause. Von 2020 bis 2022 rechnet er aber mit einem durchschnittlichen Zuwachs von 12 Prozent pro Jahr. Der anhaltende Automatisierungstrend und die weiteren technischen Verbesserungen würden zu einem zweistelligen Wachstum führen - mit einem Absatz von schätzungsweise rund 584'000 Einheiten im Jahr 2022.

(SDA)