Unternehmen können Gesuche für Entnahmen ab dem 30. November beim Fachbereich Energie der Wirtschaftlichen Landesversorgung einreichen. Die freigegebenen Treibstoffmengen müssen zwingend auf dem Schweizer Markt angeboten werden. Zudem sind die Pflichtlagerhalter verpflichtet, Bestandsänderungen lückenlos zu melden und zu dokumentieren. Sobald sich die Lage nachhaltig entspannt, hebt die Leitung des WBF den Erlass wieder auf.