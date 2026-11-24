Der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung schöpfte seinen Handlungsspielraum für Notfreigaben zuletzt fast vollständig aus, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstag mitteilte. Zwischen dem 15. Oktober und dem 29. November flossen bereits rund 18 Prozent der Pflichtlagerbestände über eine sogenannte temporäre Bedarfsdeckungsunterschreitung in den Markt.
Da der Delegierte eigenständig maximal 20 Prozent freigeben darf, bedurfte es für künftige Entnahmen einer formellen Verordnung auf Departementsebene.
Die Versorgungslage bleibt angespannt. Der Flughafen Zürich bezieht seinen Treibstoff primär auf der Schiene aus Deutschland, während Genf über eine französische Pipeline versorgt wird. Beide Transportwege verzeichnen Kapazitätsengpässe, zudem bremsen Zugausfälle und Probleme in europäischen Raffinerien den Nachschub, wie das WBF schreibt.
Gleichzeitig rechnen die Behörden nach einem Zwischentief im November mit einem Nachfrageschub im Dezember, während die Tanks der Schweizer Flughäfen aktuell sehr niedrige Bestände aufweisen.
Unternehmen können Gesuche für Entnahmen ab dem 30. November beim Fachbereich Energie der Wirtschaftlichen Landesversorgung einreichen. Die freigegebenen Treibstoffmengen müssen zwingend auf dem Schweizer Markt angeboten werden. Zudem sind die Pflichtlagerhalter verpflichtet, Bestandsänderungen lückenlos zu melden und zu dokumentieren. Sobald sich die Lage nachhaltig entspannt, hebt die Leitung des WBF den Erlass wieder auf.
(AWP)