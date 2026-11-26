Konkret ist der Anteil an Stellenausschreibungen mit Homeoffice-Option nach einem Jahreshöchststand von 15,4 Prozent Ende Juli innerhalb von nur zwei Monaten auf 13,1 Prozent gesunken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Schweiz neu hinter Deutschland
Mit einem Wachstum von 12,7 Prozent seit Jahresbeginn habe die Schweiz zuvor im ersten Halbjahr 2026 noch den stärksten Anstieg beim Homeoffice-Angebot im Vergleich mit zwölf ebenfalls untersuchten europäischen Ländern verzeichnet. Inzwischen hat sich diese Entwicklung aber umgekehrt: Ende September lag der Anteil der Stellen, die Remote Work anbieten, sogar 2,3 Prozent unter dem Niveau vom Jahresbeginn (13,4 Prozent).
Im europäischen Vergleich rutschte die Schweiz damit von Platz sechs im Mai auf Platz acht Ende September ab. So liegt etwas Deutschland mit einem Homeoffice-Anteil von 13,9 Prozent inzwischen wieder vor der Schweiz, ebenso wie Italien mit 13,4 Prozent.
Den mit 24,5 Prozent höchsten Homeoffice-Anteil verzeichnet Polen, wo inzwischen knapp jede vierte Stellenausschreibung die Möglichkeit zum ortsunabhängigen Arbeiten bietet. Dahinter folgen Spanien mit 21,8 Prozent und Österreich mit 17,2 Prozent.
IT-Jobs zurück im Büro
Mit Blick auf die einzelnen Berufsgattungen zeigt sich, dass der Rückgang des Homeoffice-Angebots im IT-Sektor besonders deutlich ist. So sei der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Option in der Softwareentwicklung gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent gesunken, im IT-Support um 10,5 Prozent und bei IT-Systemen und -Lösungen sogar um 17 Prozent.
Dennoch bleibt die Softwareentwicklung mit einem Anteil von gut einem Drittel die Berufsgruppe, in der Homeoffice am häufigsten angeboten wird. Dahinter folgen der IT-Support (32,7 Prozent), das Bank- und Finanzwesen (31,9 Prozent) sowie Daten & Analytics (30,6 Prozent).
sta/cg
(AWP)