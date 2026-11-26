Schweiz neu hinter Deutschland

Mit einem Wachstum von 12,7 Prozent seit Jahresbeginn habe die Schweiz zuvor im ersten Halbjahr 2026 noch den stärksten Anstieg beim Homeoffice-Angebot im Vergleich mit zwölf ebenfalls untersuchten europäischen Ländern verzeichnet. Inzwischen hat sich diese Entwicklung aber umgekehrt: Ende September lag der Anteil der Stellen, die Remote Work anbieten, sogar 2,3 Prozent unter dem Niveau vom Jahresbeginn (13,4 Prozent).