Geschäftserfolg übertrifft Rekord von 2006

Der aggregierte Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leistung der Banken gilt, stieg um 5,8 Prozent auf einen Rekordwert von 73,8 Milliarden Franken. Der bisherige Höchstwert geht auf das Jahr 2006 zurück, also auf die Zeit kurz vor der Bankenkrise. Das ausserordentlich hohe Ergebnis sei damals mit einem «deutlich höheren Risiko» erwirtschaftet worden als 2025, sagte Swiss-Banking-Chefökonom Martin Hess am Montag bei der Präsentation der Ergebnisse.