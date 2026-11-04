Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Graubünden mit einem Plus von neun Prozent und die Waadtländer und Freiburger Alpen mit einem Plus von je sieben Prozent. Auch die Zentral- und Ostschweiz schlossen mit einem Plus von je fünf Prozent ab. In der Ostschweiz dämpfte der Ausfall der Säntis-Schwebebahn das Gesamtergebnis. Das Wallis mit einem Plus von einem Prozent sowie das stagnierende Tessin verzeichneten weniger Zuwachs.