Sieben von zehn Befragten schätzen ihre übertragbaren Kompetenzen als «ausgeprägt» ein, wie die Hochschule Luzern (HSLU) am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte. 62 Prozent entwickeln ihre Fähigkeiten aktiv weiter. Das Vertrauen in die eigenen digitalen Fähigkeiten sei gegenüber 2020 jedoch leicht zurückgegangen, wird die Mitherausgeberin der Studie in der Mitteilung zitiert.