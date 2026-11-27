Beim Onlinehändler Brack ist der Black Friday gut angelaufen, wie das Unternehmen am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. «Nach aktuellem Stand zeichnet sich ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verglichen mit dem Vorjahr ab - und bereits 2025 hat die Black Week all unsere internen Rekorde gebrochen.» Eine abschliessende Bilanz könne allerdings erst am Montagabend gezogen werden.