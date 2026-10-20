Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Die Uhrenexporte in die USA schossen im September um 86 Prozent nach oben, vor allem wegen des Einbruchs im Vorjahr nach Einführung der hohen US-Zölle. Ohne die USA und den Nahen Osten betrug das weltweite Wachstum laut einer Einschätzung aus dem Handel nur 5 Prozent. Und die Bilanz mit den USA steht nach neun Monaten immer noch bei -4,1 Prozent.