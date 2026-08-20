Starke Pharma-Exporte

Am meisten Auswirkungen auf die Bilanz hatte die Chemie-Pharma-Branche. Die Exporte stiegen in dieser Sparte innert Monatsfrist um 3,3 Milliarden Franken und damit um einen Viertel, wie es hiess. Auch die Uhrenexporte legten deutlich zu. Allerdings stagnierten die Lieferungen von Maschinen, Elektronik und Apparaten.